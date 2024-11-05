محافظ جنوب سيناء يناقش فرص الاستثمار على هامش معرض لندن السياحي

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سلسلة من الاجتماعات لتعزيز التعاون الاستثماري وتقديم فرص الاستثمار الواعدة بالمحافظة في إطار زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة في معرض لندن السياحي.

هذا وشارك في هذه الاجتماعات السفير شريف كامل سفير مصر في لندن والوزير المفوض التجارى تامر مصطفى رئيس المكتب التجاري، إلى جانب حضور أعضاء السفارة والمكتب التجاري المصري لدعم هذه الجهود.

وقد ناقش المحافظ مع السيد باولو دي ميكيليس، المدير العام لشركة Globeleq Africa، الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة، خاصة في محور أبوزنيمة وأبورديس الذي يُعَدُّ مركزًا للصناعات المعدنية والمحجرية، وقد ناقش الطرفان الاستثمارات في مجال الطاقة لهذه المنطقة الصناعية والإمكانات المتاحة لتعزيز استثمارات الشركة في مجال الطاقة المتجددة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

كما التقى المحافظ بمارك هاميلتون، مدير الغرفة التجارية المصرية البريطانية، حيث استعرض المحافظ خطط الاستثمار المتنوعة في جنوب سيناء وتم عرض فرص الاستثمار في القطاعات اللوجستية والتجارية المرتبطة بميناء نويبع، مع التأكيد على تحويل الميناء إلى مركز دولي لدعم التجارة العالمية وتعزيز الربط التجاري مع دول الجوار وأوروبا. كما تمت مناقشة الفرص السياحية والتطويرية في شرم الشيخ ودهب، وأهمية استقطاب المزيد من المستثمرين البريطانيين لجنوب سيناء،

وقام المحافظ بدعوة ممثلي الشركات البريطانية والغرفة التجارية لزيارة جنوب سيناء، والاطلاع عن كثب على فرص الاستثمار المتاحة، مؤكدًا على استعداد المحافظة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين .

وحرص المحافظ خلال الاجتماعات علي استعراض الخطة الاستثمارية للمحافظة التي تم اعتمادها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اطار استراتيجية التنمية المستدامة للحكومة ٢٠٣٠ والتي تهدف إلى تقسيم المحافظة إلى خمسة قطاعات رئيسية، كل منها يتميز بفرص استثمارية فريدة وهى قطاع رأس سدرالتى تعتبر البوابة الجنوبية للمحافظة، ويشمل مشروعات تنموية متعددة في مجالات السياحة والزراعة والصناعة.

ومنطقة أبوزنيمة وأبورديس التى تركز على الصناعات المعدنية والمحجرية والبترولية، مع تعزيز الاستثمارات في هذه المجالات لدعم الاقتصاد الوطني.وسانت كاترين والطورالتى تتميز بإمكانيات دينية وتاريخية عالمية، تشمل كافة الديانات السماوية وجبل التجلي، مع التركيز على السياحة الدينية والبيئية.وشرم الشيخ ودهب التى تُعد مركزًا عالميًا للسياحة بأنواعها، مع خطط لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات السياحية بالاضافة الى طابا ونويبع والتى من المستهدف أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا، يلبي متطلبات دول الجوار في التصدير والنقل إلى أوروبا .