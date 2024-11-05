الخميس.. قافلة خدمات متكاملة بقرية العدلي بكفر الدوار ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"

أعلنت محافظة البحيرة، عن تنظيم قافلة خدمات موسعة بقرية العدلي بدفشو بكفر الدوار، ضمن جهود المحافظة لتعزيز التنمية البشرية والمجتمعية، ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتسهيل وصول الخدمات إليهم في أماكنهم.

وتبدأ فعاليات القافلة في الساعة التاسعة صباحًا بالقرية، وتشمل العديد من الخدمات في مختلف القطاعات.

وتتضمن القافلة خدمات صحية شاملة من خلال مديرية الصحة بالبحيرة، بالإضافة إلى تقديم بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانًا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، كما يتم توفير خدمات المكتبة المتنقلة التي تقدمها مكتبة مصر العامة بدمنهور وتدريب الفتيات على الحياكة، بالإضافة إلى ذلك، تقدم سيارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي (المياه في خدمتك) خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع وإتمام التعاقدات من داخل السيارة وكذلك خدمات استعلام التضامن الاجتماعى

وكما تتيح القافلة إمكانية تقديم خدمات مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يقوم موظفو خدمة العملاء بتيسير الإجراءات لهم في أماكنهم.

وتشمل القافلة أيضًا العديد من الأنشطة، مثل ورش عمل للأطفال وفعاليات توعوية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، كما سيتم توفير سيارات التموين المحملة بالسلع الغذائية بأسعار مخفضة ومنتجات عالية الجودة، مما يسهم في تخفيف العبء المعيشي عن المواطنين.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون المجتمعي والعمل مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.