لتقاعسها عن العمل.. محافظ القليوبية يلغي تكليف رئيس قرية بلقس من منصبها

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة مفاجئة قاد خلالها حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز ومدينه طوخ.

جاء ذلك بحضور اللواء فؤاد الطيب، حكمدار القليوبية والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي الزراعية، واللواء أحمد جميل، رئيس مجلس مدينة طوخ، العميد محمد غيث، مأمور مركز طوخ والمهندس محمود صبحي، مدير مديرية الزراعة.

وجرى تنفيذ إزالة 38 حالة مخالفة على مساحة 5038م٢، بقرية الكلايلة بالوحدة المحلية بترسا وقرية سنهرة بالوحدة المحلية بنامول بمركز ومدينة طوخ، وجميع الحالات بالطوب السن، كما تم إزالة المخالفة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية وقوة التدخل السريع بالمحافظة، ووجه المحافظ رئيس المدينة بالمتابعة الميدانية وضبط أي مخالفة في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في الحال ومنع أي تعديات جديدة.

وتوجه محافظ القليوبية بشكل مفاجئ لقرية بلقس بمركز ومدينة قليوب حيث جرى متابعة المتغيرات المكانية بالقرية، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة، والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، مؤكدًا أن جميع أشكال التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف خط أحمر ولا تهاون فيه، وخلال الجولة قرر المحافظ إعفاء رئيس قرية بلقس من منصبها لتقاعسها عن أداء عملها ولكثرة المخالفات والتعديات بالقرية.

وشددَّ المحافظ على المهندس وائل جمعة رئيس مجلس ومدينة قليوب، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني على مستوى مركز ومدينه قليوب، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.

وأكد المحافظ، على حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المباني القائمة سواء كانت بناء بدون ترخيص أو تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولن يتم التراخي في إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها.

وأكد عطية خلال جولته على أننا مستمرون في مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفوري معها.

وشددَّ المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.

يذكر أنه اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 وحتى اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2024 تم إزالة 4355 حالة تعدى بناء وزراعة بمساحة 218 فدان و12 قيراط و14 سهم زراعة ومسلحات على مساحة 84182م٢ وتم تحرير 2995 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.