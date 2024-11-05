دبلوماسية أمريكية تبدأ جولة أوروبية لبحث قضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

تبدأ المبعوثة الخاصة المعنية بقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية جولي تيرنر، اليوم الثلاثاء، جولة أوروبية تشمل لندن وباريس وجنيف في زيارة تستغرق 4 أيام؛ لبحث قضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ومناقشة سبل "دعم مجتمع الهاربين".

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان - أن تيرنر ستلتقي خلال زيارتها مسؤولين حكوميين ومنظمات المجتمع المدني والهاربين من كوريا الشمالية، وتتضمن الجولة لقاءات مع الجهات المعنية لبحث الترابط الوثيق بين حقوق الإنسان في كوريا الشمالية والسلام والأمن الدوليين.

وبحسب البيان، ستختتم تيرنر جولتها في جنيف، حيث ستشارك في الاستعراض الدوري الشامل لكوريا الشمالية الذي يعقده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكدت الولايات المتحدة التزامها الثابت بالتعاون مع الحكومات الأخرى على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية لتعزيز حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وتسليط الضوء على الانتهاكات والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.

