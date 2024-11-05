ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.31%، ليصل إلى مستوى 30,746.11 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.09%، وصولًا إلى مستوى 3,175.26 نقطة، وصعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.41%، وصولًا إلى 8,156.29 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.38%، ليصل إلى مستوى 11,362.85 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.3%، ليصل إلى مستوى 38,117.66 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.41%، مسجلًا 13,506.49 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.24%، وصولًا إلى 6,635.04 نقطة.