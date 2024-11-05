الخارجية الأمريكية: بلينكن يثمن دور مصر لإنهاء الصراع في السودان

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن أنتوني بلينكن بحث هاتفيًا ووزير الخارجية بدر عبد العاطي الوضع في الشرق الأوسط والسودان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء.

وتابعت الخارجية الأمريكية، بلينكن أكد أهمية إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح المحتجزين وزيادة واستدامة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

واستكملت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن ونظيره المصري ناقشا الجهود الرامية لتعزيز الحل الدبلوماسي في لبنان.

وواصلت الخارجية الأمريكية، أن بلينكن ثمن دور مصر لإنهاء الصراع في السودان وحماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية.