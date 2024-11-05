هاني ميلاد: الذهب سيظل ملاذًا آمنًا رغم تقلبات الأسعار.. فيديو

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب في السوق المحلية تتأثر بشكل مباشر بالأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد بعض التذبذبات بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلها الذهب عالميًا في الأسابيع الأخيرة، وأن هذه التغيرات تعتبر طبيعية في ظل العوامل الاقتصادية والسياسية الراهنة.

وأضاف "هاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن هناك مؤشرات إيجابية على زيادة الأسعار خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الأمور لا تسير ثابتة بشأن ارتفاع وانخفاض الأسعار، حيث إن سعر الذهب عالميًا ارتفع الأسبوع الماضي عالميا لـ 2970 دولارا أوقية.

وتابع، أن يوم الجمعة الماضية بدأت تحركات جني أرباح وتبعه عمليات بيع نتج عنها الانخفاض في سعر الأوقية عالميا لـ 2930 دولارًا، وهناك تغيير في الأيام المقبلة بسبب الانتخابات الأمريكية، موضحًا أن الذهب سيظل وسيلة آمنة للحفاظ على القيمة على المدى الطويل رغم تقلبات الأسعار، قائلًا: "الذهب ليس وسيلة للاستثمار القصير الأجل، بل هو مخزن للقيمة على المدى البعيد".

وحول تأثير الانتخابات الأمريكية على أسعار الذهب، قال ميلاد: «إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، باعتباره رجلًا اقتصاديًا، فمن المحتمل أن يسعى إلى دعم الدولار والاقتصاد الأمريكي، وهذا قد يؤثر سلبًا على أسعار الذهب، لكن التأثير لن يكون قويًا، بل ربما سيؤدي إلى توقف حدة الارتفاعات قليلاً».

وأشار إلى أن التأثيرات الاقتصادية تحتاج إلى وقت طويل لتظهر بشكل كامل، فالرئيس الجديد لن يتولى منصبه رسميًا إلا في منتصف يناير المقبل مما يعني أن الأمور قد تستغرق وقتًا أطول لتتضح بشكل كامل.

وأوضح، أن الذهب يتأثر بالأحداث الجيوسياسية والاضطرابات في الشرق الأوسط ومحاولات المشاكسة بين إسرائيل وإيران، مؤكدًا أن هناك توجهات إلى سوق الذهب وقتما تزداد وتيرة الأحداث لأن المعدن الأصفر يعد الملاذ الآمن للاستثمار وحفظ الأموال.