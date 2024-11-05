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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جبل المكبر وسلوان ومخيمي قلنديا والفارعة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدتي جبل المكبر وسلوان بمدينة القدس المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال اقتحم جبل المكبر بقوات كبيرة من الجيش والشرطة، ودفع بتعزيزات إلى شارع العين في بلدة سلوان.
وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال مدينة بالقدس، ونشرت قواتها في العديد من الحارات، واعتلى الجنود أسطح بعض المنازل، كما أطلق الاحتلال خلال الاقتحام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، كما اقتحمت قريتي بورين ومادما جنوب نابلس.

الاحتلال الإسرائيلي فلسطين