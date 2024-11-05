رئيس جامعة السويس يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع مجمع بحوث الأزهر

شهد الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والزهر الشريف، حيث وقع عن جامعة السويس دكتور عزالدين حسيني جاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف – الأمانة العامة المساعدة للدعوة والإعلام الديني د. السعدنى شويته مدير عام الوعظ -منطقة وعظ السويس.

وقال الدكتور أشرف حنيجل، إن هذا البروتوكول يعد من الاتفاقيات ذات الأهمية الكبرى نظرا لأن الأزهر الشريف هو القلعة الدينية والمؤسسة الإسلاميه العالمية ذات تأثير عميق في المجتمع المصري والعالم الإسلامي، ورمزا وسطيا من رموز الدين الإسلامي في مصر والدول الإسلامية.

وأوضح "رئيس الجامعة" أن الهدف من هذه الاتفاقية بين الأزهر الشريف والجامعة هو التعاون في تنظيم ورعاية والقاء الندوات والمحاضرات الدينية لنشر الوعي الديني وبث الإسلام الوسطي داخل جامعه السويس لطلاب الجامعة.

وأشار "حنيجل" إلى أنه نظرا لدور جامعة السويس في خدمة المجتمع وتنمية العملية التعليمية والتربوية الدينية والنهضة بمسيرة تعليم طلاب الجامعة دينيًا وأخلاقيًا، وتدعيمًا للتعاون بين الجامعة وبين الأزهر الشريف وحرصا على التعاون المثمر للطرفين.