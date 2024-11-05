فاكهة سحرية تساعدك على النوم أسرع من الأقراص المنومة

أوصى الدكتور مايكل بروس، خبير النوم، بتناول "حبة النوم الطبيعية" وهي فاكهة الموز، لتحسين جودة النوم ليلًا، وفقًا لما ذكره في مقطع فيديو على منصة "تيك توك" ونقله موقع Surrey Live.

وقال الدكتور بروس إن تناول الموز قبل النوم فوائد عدة؛ فالموز يُعتبر غنيًا بالمغنيسيوم، مما يساعد في تهدئة الجسم والاستعداد للنوم، وذلك على العكس الشائع أن الموز يمنح الطاقة في الصباح.

فوائد الموز في تحسين النوم

يشير الدكتور بروس إلى أن المغنيسيوم الموجود في الموز يلعب دورًا رئيسيًا في ضبط إيقاع الساعة البيولوجية، ما يسهم في تحسين جودة النوم. كما أن تناول مكملات المغنيسيوم بجرعات يومية يمكن أن يعزز إنتاج الميلاتونين، الهرمون المحفّز للنوم، ويقلل من مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر.

اقتراحات أخرى لنوم مريح

ويُوصي بروس بتناول الكيوي، الذي يساعد على زيادة هرمون السيروتونين المهدئ في الدماغ، وكما ينصح بالزبادي اليوناني كوجبة خفيفة، حيث يحتوي على الكالسيوم الضروري لتحفيز النوم، ويعد الأناناس الغني بالميلاتونين، خيارًا ممتازًا آخر يساعد على النوم.

المغنيسيوم.. السر الخفي

تحتوي الموزة المتوسطة 126 جرامًا على حوالي 34 ملغ من المغنيسيوم، ما يعادل 8% من الكمية اليومية الموصى بها، ما يجعله خيارًا طبيعيًا للاسترخاء، وتؤكد أبحاث علمية أن المغنيسيوم يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على إيقاع النوم الطبيعي للجسم، وفقًا لتصريحات الدكتور بروس.

لذا إذا كنت تسعى لنوم أفضل، عليك أن تتناول وجبة خفيفة من الموز أو الزبادي قبل النوم، فقد تجد في هذه الخيارات الطبيعية بديلًا فعالًا عن الأقراص المنومة.