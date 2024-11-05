الانتخابات الأمريكية 2024.. ترامب: فوزنا قد يكون بنسبة 62%

قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إن الانتخابات تعبر عن حبكم لي، وإن الفرصة اليوم يجب أن نحافظ عليها، ولم نخسر في هذه الانتخابات ونحن نتابع التصويت وهناك تقدم بـ7% ببعض الولايات، و17% ببعض الولايات الأخرى.

وأضاف ترامب، في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز"، اليوم الثلاثاء، نحن متقدمون وكل صوت مهم في حسم الانتخابات لصالحنا، والفوز قد يكون بنسبة 62%، وأن جميع الأمور تسير بشكل عظيم، موضحًا معنيون بملف الهجرة، ويجب منع دخول المجرمين والإرهابيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأردف ترامب، أنه يريد أن يحقق حلم الفوز بمقعد الرئاسة مرة أخرى، وكل صوت سيكون مهما لحسم الانتخابات لصالحهم.

وتستعد الولايات المتحدة لاستقبال واحدة من أهم الانتخابات الرئاسية في تاريخها المعاصر، حيث يتواجه الجمهوري دونالد ترامب مع الديمقراطية كاملا هاريس في سباق يتميز بتقلبات وتحولات غير مسبوقة، ما يضع مستقبل السياسة الأمريكية على المحك.

وتجرى الانتخابات اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، حيث سيصوّت ملايين الأمريكيين لاختيار رئيس جديد، إلى جانب انتخابات تشريعية لملء مقاعد في مجلس النواب الأمريكي وأخرى في مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يدلي العدد الأكبر من الناخبين بصوته اليوم الثلاثاء؛ لاختيار إما المرشح الجمهوري دونالد ترامب أو المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس.

وفتحت معظم الولايات صناديق الاقتراع في الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي، لكن بعضها يبدأ التصويت في وقت مبكر يصل إلى 5 صباحًا أو في وقت متأخر يصل إلى 10 صباحًا.