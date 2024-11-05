الانتخابات الأمريكية 2024.. الولايات المتحدة تختار رئيسها والعالم ينتظر بفارغ الصبر

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الناخبين الأمريكيين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم للبلاد، فيما ينتظر الناس في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر لمعرفة ما إذا كان الناخبون سيختارون المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أو المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس خاصة أن صدى تأثير اختيارهم سوف يتردد في جميع أنحاء العالم.

وأضافت الصحيفة في مقال للرأي، أن ليلة الانتخابات لا تسير كما تتوقع خاصة أن أنماط التصويت هذا العام لا تبدو مثل عام 2020 أو أي انتخابات سابقة أخرى، وأنه لتحديد التوقعات ليلة الانتخابات، من المفيد أن نتذكر ما حدث قبل أربع سنوات، ففي الساعات الأولى من يوم 4 نوفمبر 2020، أعلن الرئيس آنذاك دونالد ترامب أنه فاز في الانتخابات، مستشهدًا بفرز الأصوات الأولية التي أظهرت تقدمه.

وتابعت: في الواقع، لا يزال هناك آلاف عديدة من بطاقات الاقتراع بالبريد، والتي أدلى بها الديمقراطيون بشكل غير متناسب، لم يتم فرزها بعد في ولايات ساحة المعركة، وعندما تم فرزها، واختفى تقدم ترامب، صاح بالتزوير، مما أدى إلى تحريك جهوده لإلغاء فوز جو بايدن، والتي بلغت ذروتها في هجوم 6 يناير 2021 على الكابيتول.

ومع بداية ظهور النتائج ليلة اليوم الثلاثاء - وربما في الأيام التالية - يجب على الأمريكيين الاستعداد للتحلي بالصبر وهم يشاهدون النتائج المبكرة التي لا تشير بالضرورة إلى النتيجة النهائية حيث قد تحدث تأخيرات بطرق جديدة وغير متوقعة رغم أن نظام التصويت الحالي أكثر أمانًا من أي وقت مضى.

وتابعت أنه بصرف النظر عن ذلك، فإن التنبؤ بكيفية سير ليلة الانتخابات أو أسبوع الانتخابات هذا العام أمر صعب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن التصويت الذي تغير بسبب الوباء في عام 2020، كان تجربة فريدة من نوعها، موضحة أنه هذا العام، تشير أسابيع التصويت المبكر في جميع أنحاء البلاد إلى أن نمط عام 2020 حيث كان الديمقراطيون أكثر ميلًا من الجمهوريين للتصويت المبكر لم يعد واضحًا.

وعلى الرغم من بعض الرسائل المختلطة من ترامب حول التصويت المبكر، فقد دفع الجمهوريون ناخبيهم للإدلاء بأصواتهم قبل يوم الانتخابات بوقت طويل ولقد فعل الكثيرون ذلك.

ولم يعد الديمقراطيون خائفين من الإصابة بكوفيد-19، وعلى الرغم من أن التصويت بالبريد لا يزال يبدو منحازًا بشدة للديمقراطيين، فإن الأرقام في الولايات الرئيسية تشير إلى أن العديد من المؤيدين لنائبة الرئيس كامالا هاريس سيصوتون شخصيًا في يوم الانتخابات بدلًا من ذلك.

وأشارت إلى أن أي شعور بالارتباك أو الغضب بين أولئك الذين يتوقعون نتيجة مختلفة عن تلك التي يرونها تتشكل ليلة الانتخابات قد يتعزز بسبب التقارب الظاهري بين استطلاعات الرأي حيث تُظهِر نماذج التنبؤ بالانتخابات الرئاسية البارزة، سباقًا متعادلًا في الأساس. وإذا انتهى الأمر بفوز أحد المرشحين بهامش كبير، فمن المرجح أن يتساءل الطرف الآخر كيف يمكن أن تكون مثل هذه النتيجة ممكنة بعد أشهر من المنافسة التي تبدو ضئيلة للغاية.

ومع ذلك فإن استطلاعات الرأي المتقاربة لا تعني بالضرورة انتخابات متقاربة. فالاستطلاعات غير دقيقة، حتى عندما تُجرى وفقًا لأعلى المعايير المهنية. وفي بعض الأحيان، يتحرك خطأ الاستطلاع في نفس الاتجاه عبر الاستطلاعات، ربما لأن شريحة معينة من الناخبين يصعب الوصول إليها. ففي عامي 2016 و2020، قللت استطلاعات الرأي من تقدير دعم ترامب. وفي عام 2012، قللت من تقدير دعم الرئيس آنذاك باراك أوباما.

ولقد حاول خبراء استطلاعات الرأي التعلم من إخفاقاتهم في عامي 2016 و2020، وقد أدوا بشكل جيد في انتخابات التجديد النصفي لعام 2022. ومع ذلك، هناك احتمال أنهم لم يضبطوا أساليبهم بما يكفي لقياس الانتخابات الرئاسية التي سيكون فيها السيد ترامب على ورقة الاقتراع، أو ربما قاموا بالتصحيح الزائد والآن قللوا من تقدير الدعم لهاريس، يمكن أيضًا تحريف متوسطات استطلاعات الرأي من قبل خبراء استطلاعات الرأي الحزبيين الذين يحاولون التلاعب بتوقعات ما قبل الانتخابات.

لذا، يجب على المشاهد الذكي ليلة الانتخابات أن يكون مستعدًا لمجموعة من النتائج المحتملة ويمكن لأي مرشح أن يجمع عددًا كافيًا من الأصوات في أماكن كافية ليتم توقعه الفائز بسرعة، أو قد تكون البلاد على وشك فرز طويل آخر.

ويراقب مراقبو الانتخابات من الحزبين التصويت والفرز بينما تواصل الجهات الأجنبية تهديد الانتخابات الأمريكية - ولكن في المقام الأول من خلال زرع الشكوك التي لا أساس لها من الصحة حول نزاهة أنظمة التصويت فيما يقول المسؤولون الفيدراليون إن التدخل الأجنبي الفعلي في الفرز سيتم اكتشافه.