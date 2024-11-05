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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية: مصر تواصل العمل على تحقيق حل الدولتين وتعزيز السلام في الشرق الأوسط

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
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أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن مصر تواصل العمل على تحقيق حل الدولتين وتعزيز السلام في الشرق الأوسط، موضحا أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق إذا أردنا تجنيب المنطقة ويلات الحروب والصراعات.

وأضاف وزير الخارجية في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية لن تنجح في كسر المشاعر الوطنية الفلسطينية بسبب الاستفزازات المتكررة.

وتابع وزير الخارجية أنه من دون السعي الجاد لإقامة دولة فلسطينية سيظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حبيسا لحلقات دائمة من العنف، وأنه يجب مواصلة السعي نحو حل الدولتين الذي يوفر السلام والأمن بالمنطقة.

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