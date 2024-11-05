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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية: يجب التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
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أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن إسرائيل تواصل تبني نفس النهج قصير النظر بأن القوة والإكراه سيضمنان أمنها وسيؤديان في النهاية إلى يأس الفلسطينيين من حقهم، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف وزير الخارجية، أن إسرائيل لجأت على مدار عقود إلى سياسة الاحتلال والاغتيالات والبناء المتواصل للمستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة، مؤكدًا أنه يجب التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع من خلال إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وممارسة الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير.

وتابع وزير الخارجية أن استخدام القوة لا يخدم السلام ولا يضمن الأمن، بل يولد مشاعر الانتقام والعداوة ويؤدي إلى تطرف الأجيال الناشئة.

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