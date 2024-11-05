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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انتهاء إضراب عشرات الآلاف من العمال في شركة بوينج العملاقة لصناعة الطائرات

شركة بوينج
شركة بوينج
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انتهى إضراب عشرات الآلاف من العمال في شركة بوينج العملاقة لصناعة الطائرات بعد حوالي سبعة أسابيع. 
وقالت مصادر بالشركة، إن الموظفين قبلوا العرض الأخير الذي قدمته الشركة المصنعة للطائرات والذي يتضمن زيادة في الدخل بنسبة 38 بالمائة على مدى أربع سنوات. 
وبموجب الاتفاق الجديد، سيحصل العمال أيضًا على دفعة لمرة واحدة قدرها 12000 دولار وقد تفاوضت نقابة العاملين في الشركة بالفعل على استلام المدفوعات ويجب على العمال الآن العودة إلى العمل بحلول 12 نوفمبر الجاري على أبعد تقدير.
وكان الإضراب قد بدأ في منتصف سبتمبر الماضي وهدد بتعميق أزمة العمل والإنتاج في شركة بوينج العملاقة لصناعة الطائرات. 

شركة بوينج صناعة الطائرات