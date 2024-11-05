الانتخابات الأمريكية 2024.. اعتقال موظف بمركز للاقتراع في جورجيا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال أحد العاملين في مركز للاقتراع بولاية جورجيا واتهامه بتوجيه تهديد كاذب بوجود قنبلة في المركز.

وذكرت الوزارة أن نيكولاس ويمبيش، 25 عاما، من ميلدجفيل، جورجيا، اتهم بإرسال رسالة موجهة إلى مشرف انتخابات مقاطعة جونز بعد يوم واحد من "مشادة كلامية مزعومة" مع أحد الناخبين، وقام فيما يبدو بصياغة الرسالة لتظهر وكأنها مرسلة من جانب هذا الناخب، بحسب موقع أكسيوس، الأمريكي.

ويقول المدعون إن هذه الرسالة تضمنت تهديدات ضد ويمبيش وغيره من العاملين في مراكز الاقتراع، كما احتوت على مذكرة مكتوبة بخط اليد تشير إلى إخفاء قنبلة في موقع التصويت المبكر مع سيجار مشتعل.

ويواجه ويمبيش عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما في حالة إدانته. ويأتي الاعتقال في الوقت الذي عززت فيه الشرطة إجراءات الأمن حول البيت الأبيض ومقر إقامة نائبة الرئيس كامالا هاريس في العاصمة واشنطن، واستعداد وحدات الحرس الوطني في العديد من الولايات ووكالات إنفاذ القانون المحلية لعنف محتمل في يوم الانتخابات.

كما يتم اتخاذ خطوات غير مسبوقة لحماية العاملين في الانتخابات وصناديق الاقتراع وسط مخاوف متزايدة بشأن ترهيب الناخبين والتهديدات الأخرى، وستراقب وزارة العدل الأمريكية مراكز الاقتراع في ولايات متعددة للتأكد من امتثالها لقوانين حقوق التصويت الفيدرالية يوم الانتخابات.