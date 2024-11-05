"الجارديان": تهديد إيران باستهداف مواقع إسرائيلية ينذر بإشعال الصراع في المنطقة

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن إسرائيل بدأت تتأهب لهجوم إيراني وشيك في أعقاب تهديد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله على خامنئي وعدد من القيادات الإيرانية باستهداف مواقع داخل إسرائيل، وهو ما ينذر بإشعال الصراع واتساع دائرة العنف في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة في مقال للكاتب جوليان بورجر، أن إيران توعدت بشن هجوم جديد على إسرائيل ردا على الضربة الصاروخية التي وجهتها لها إسرائيل الشهر الماضي، مشيرة إلى أن المرشد الأعلى أكد يوم السبت الماضي أن أعداء بلاده سواء كانوا إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية سوف يتلقون "ردا قاسيا" على الهجمات التي شنتها إسرائيل على طهرن كرد للهجوم الإيراني على إسرائيل في أعقاب اغتيال إسرائيل لقيادات من حركة حماس الفلسطينية وجماعة حزب الله اللبناني.

ولفت المقال إلى توعد رئيس مكتب المرشد الأعلى محمد محمدي كالبيجاني يوم الخميس الماضي بأن "إسرائيل سوف تتلقى ردا قاسيًا وموجعًا"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى تهديد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سالامي الذي أكد أن رد الفعل الإيراني سوف يتجاوز جميع التوقعات.

ولفت سالامي إلى أن إسرائيل تعتقد أنه بمقدورها تغيير موازين القوى في المنطقة من خلال إطلاق بعض الصواريخ، معتبرا أنها جانبها الصواب في تقديرها للموقف.

وأشار الكاتب إلى التصريحات التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أمس الأول (الأحد) لعدد من المسئولين العرب الذين أعربوا عن اعتقادهم بأن الرد الإيراني هذه المرة سوف يكون أكثر تعقيدًا وشراسة.

ولفت المقال إلى أن المخابرات الإسرائيلية تعتقد أن إيران سوف تشن هجومها القادم من العراق حيث ترتبط إيران بعلاقات قوية مع "الميليشيات الشيعية" هناك والذين يتسلحون بصواريخ باليستية إيرانية.

وفي الوقت نفسه أعلنت الولايات المتحدة التزامها بمساندة إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم إيراني حيث قامت الشهر الماضي بنشر منظومة دفاع صاروخي متقدمة في إسرائيل يقوم بتشغيلها قوات أمريكية قوامها حوالي 100 مجند.