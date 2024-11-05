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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع و699 شاحنة و150 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع و373 شاحنة و132 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع و326 شاحنة و18 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينة ALCUDIA EXPRESS ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينة دليلة، فيما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و220 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا، أورو آيلة. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1170 راكبا بموانيها.

الواردات بضائع عامة ومتنوعة حركة الصادر مواني البحر الاحمر