"نقابة الصحفيين الفلسطينيين" توزع مكافآت نقدية على عدد من الصحفيات

وزعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مكافآت مالية على عدد من الصحفيات "فري لانسر"، في مقر مركز التضامن الإعلامي بدير البلح.

وذلك بمشاركة أعضاء الأمانة العامة والمجلس الإداري وأعضاء لجنة طوارئ النقابة بالمحافظة الوسطى، وممثلين عن جمعية فلسطين الخيرية للإعمار والتنمية.

وقال عاهد فروانة أمين سر النقابة في بيان تلقته “البوابة نيوز”: إن مبادرة دعم الصحفيات الفلسطينيات، شملت توفير مكافآت مالية لخمسين صحفية "فري لانسر" كمرحلة أولى، بالتعاون مع جمعية فلسطين الخيرية.

وأضاف: نتوجه بالشكر لجمعية فلسطين على مبادرتها الكريمة لدعم الصحفيات، والتي تأتي في إطار تقدير الجمعية لجهد وعمل الصحفيين الفلسطينيين.

بدوره أشاد عبد الله الجدي المدير التنفيذي للجمعية بتضحيات الصحفيين الفلسطينيين ودورهم في نقل الحقيقة، وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن هذا التعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين لن يكون الأخير، وأن برامج أخرى سيتم تنفيذها مع النقابة بالفترة القادمة.

من جانبهن الصحفيات المستفيدات من المكافآت وجهن شكرهن لجمعية فلسطين الخيرية، ولنقابة الصحفيين البيت الوطني الجامع للكل الصحفي، وأضفن أن مثل هذه المبادرات تساعد الصحفيات على تجاوز الظروف الصعبة والمعقدة التي فرضتها آلة الحرب.