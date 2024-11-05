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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم| ليفربول يصطدم بـ«باير ليفركوزن».. وريال مدريد يتحدى ميلان

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تشاهدون اليوم خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات والتي جاءت كالتالي:

*دوري أبطال أوروبا: 

07:45 إيندهوفن  X جيرونا 

07:45 سلوفان براتيسلافا  X دينامو زغرب

10:00 بولونيا  X موناكو

10:00 بوروسيا دورتموند  X شتورم جراتس

10:00 سيلتك  X لايبزج

10:00 ليل  X يوفنتوس

10:00 ليفربول  X باير ليفركوزن

10:00 سبورتينج لشبونة  X مانشستر سيتي

10:00 ريال مدريد  X ميلان

*دوري أبطال آسيا للنخبة:

02:00 أولسان هيونداي  X جوهور دارول تاكزيم

 04:00 الريان  X باختاكور

08:00 العين  X النصر 

10:00 شنجهاي شنهوا  Xسنترال كوست مارينرز

12:00 كاواساكي فرونتال  Xشنجهاي بورت 

12:00 جوانجو  X فيسيل كوبي 

*الدوري الإنجليزي –الدرجة الأولى: 

09:45 بريستول سيتي X شيفيلد يونايتد 

09:45 شيفيلد وينزداي X نورويتش سيتي 

09:45 أكسفورد يونايتد X  هال سيتي 

09:45 كوينز بارك رينجرز X ميدلسبره

10:00 بليموث X  بوتسموث 

10:00 سوانزي سيتي X  واتفورد

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