تشاهدون اليوم| ليفربول يصطدم بـ«باير ليفركوزن».. وريال مدريد يتحدى ميلان

تشاهدون اليوم خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات والتي جاءت كالتالي:

*دوري أبطال أوروبا:

07:45 إيندهوفن X جيرونا

07:45 سلوفان براتيسلافا X دينامو زغرب

10:00 بولونيا X موناكو

10:00 بوروسيا دورتموند X شتورم جراتس

10:00 سيلتك X لايبزج

10:00 ليل X يوفنتوس

10:00 ليفربول X باير ليفركوزن

10:00 سبورتينج لشبونة X مانشستر سيتي

10:00 ريال مدريد X ميلان

*دوري أبطال آسيا للنخبة:

02:00 أولسان هيونداي X جوهور دارول تاكزيم

04:00 الريان X باختاكور

08:00 العين X النصر

10:00 شنجهاي شنهوا Xسنترال كوست مارينرز

12:00 كاواساكي فرونتال Xشنجهاي بورت

12:00 جوانجو X فيسيل كوبي

*الدوري الإنجليزي –الدرجة الأولى:

09:45 بريستول سيتي X شيفيلد يونايتد

09:45 شيفيلد وينزداي X نورويتش سيتي

09:45 أكسفورد يونايتد X هال سيتي

09:45 كوينز بارك رينجرز X ميدلسبره

10:00 بليموث X بوتسموث

10:00 سوانزي سيتي X واتفورد