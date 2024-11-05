تشاهدون اليوم| ليفربول يصطدم بـ«باير ليفركوزن».. وريال مدريد يتحدى ميلان

تشاهدون اليوم خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات والتي جاءت كالتالي:
*دوري أبطال أوروبا:
07:45 إيندهوفن X جيرونا
07:45 سلوفان براتيسلافا X دينامو زغرب
10:00 بولونيا X موناكو
10:00 بوروسيا دورتموند X شتورم جراتس
10:00 سيلتك X لايبزج
10:00 ليل X يوفنتوس
10:00 ليفربول X باير ليفركوزن
10:00 سبورتينج لشبونة X مانشستر سيتي
10:00 ريال مدريد X ميلان
*دوري أبطال آسيا للنخبة:
02:00 أولسان هيونداي X جوهور دارول تاكزيم
04:00 الريان X باختاكور
08:00 العين X النصر
10:00 شنجهاي شنهوا Xسنترال كوست مارينرز
12:00 كاواساكي فرونتال Xشنجهاي بورت
12:00 جوانجو X فيسيل كوبي
*الدوري الإنجليزي –الدرجة الأولى:
09:45 بريستول سيتي X شيفيلد يونايتد
09:45 شيفيلد وينزداي X نورويتش سيتي
09:45 أكسفورد يونايتد X هال سيتي
09:45 كوينز بارك رينجرز X ميدلسبره
10:00 بليموث X بوتسموث
10:00 سوانزي سيتي X واتفورد