الدفاع المدني بغزة: طواقمنا تتعرض للاستهداف الإسرائيلي المستمر شمال القطاع

أكد الدفاع المدني بغزة، أن طواقمه تتعرض للاستهداف الإسرائيلي المستمر في مناطق شمال القطاع وبات آلاف المواطنين دون رعاية إنسانية وطبية، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء.

وأضاف الدفاع المدني بغزة، أن جيش الاحتلال هاجم طواقمه أكتوبر الماضي وسيطر على المركبات وشرد معظم عناصرهم إلى جنوب القطاع واختطف 7 منهم.