"البنتاجون" يؤكد وجود حوالي 12 ألف جندي كوري شمالي في روسيا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وجود ما بين 11 و12 ألف جندي كوري شمالي في روسيا حاليًا، وأن هنالك حوالي 10 آلاف جندي كوري شمالي في مقاطعة كورسك الروسية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر - خلال مؤتمر صحفي، حسبما أوردت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء - "إن هؤلاء الجنود سيكونون أهدافا مشروعة للقوات الأوكرانية إذا شاركوا في القتال".. مضيفا "نتابع التقارير الصحفية بشأن العمليات القتالية المحتملة للكوريين الشماليين ونعمل على التحقق منها، ولا يمكن تأكيدها في الوقت الحالي".

وأوضح رايدر أن القوات الكورية الشمالية دخلت روسيا الشهر الماضي، حيث تخضع لتدريبات من جانب الجيش الروسي تشمل تكتيكات المشاة واستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية وتطهير الخنادق، لافتا إلى أن القوات الروسية زودت الجنود الكوريين الشماليين بالزي والمعدات الروسية، مرجحا أن تكون هذه الخطوة بهدف تعويض الخسائر البشرية الكبيرة التي تعاني منها روسيا في الحرب.