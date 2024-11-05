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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات الأمريكية 2024.. أول عملية فرز تظهر التساوي بين ترامب وهاريس

هاريس وترامب
هاريس وترامب
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بدأت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، في قرية "ديكسفيل نوتش" الصغيرة بولاية "نيوهامبشير" الواقعة شمال شرقي البلاد.
وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن نتائج الفرز أظهرت التساوي بين مرشحي الرئاسة الجمهوري "دونالد ترامب" والديمقراطية "كمالا هاريس"، حيث حصل كل منهما على ثلاثة أصوات، وذلك بعدما بدأت عملية التصويت منتصف ليل أمس الإثنين.
وبموجب قانون ولاية "نيوهامبشير"، فإن المجتمعات التي لا يتعدى عدد المصوتين فيها 100 شخص، يمكنها فتح باب الاقتراع في منتصف الليل وإغلاق الصناديق بمجرد تقدم جميع الناخبين المسجلين للإدلاء بأصواتهم.

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