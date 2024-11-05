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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس سائق سرق أموالًا وذهبًا من داخل شقة بالتجمع الأول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس سائق سرق خزنة بداخلها أموال وذهب من داخل شقة بالتجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تعود الواقعة عندما تم ضبط قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (خزينة حديدية تحوى "مبالغ مالية مختلفة العملات - مجموعة من المشغولات الذهبية والمتعلقات").

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لاعتياده توصيل أحد الأشخاص لإحدى الشقق السكنية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعثر على نسخة من المفاتيح الخاصة بالشقة بداخل السيارة خاصته فقام بعمل نسخة منها وقام بالتسلل للشقة وسرقة الخزينة وبداخلها كافة المسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

التجمع الأول أحد تطبيقات النقل الذكى الشقق السكنية المشغولات الذهبية