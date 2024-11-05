بعد فوزه بجائزة الشارقة لحقوق النشر أحمد بدير لـ«البوابة» : مؤتمر الناشرين أصبح له أهمية كبيرة

عبر الناشر أحمد بدير مدير عام دار الشروق عن سعادته بحصوله على جائزة الشارقة لحقوق النشر، والتي أعلن عنها ضمن فعاليات الدورة الـ 14 من "مؤتمر الناشرين" والذي انطلق، أمس، الأحد في اكسبو الشارقة.

مدرسة الشروق

وتابع "بدير" في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" فور حصوله على الجائزة قائلاً: "أولاً أحب أن أهدي هذه الجائزة لدار الشروق، تلك المدرسة الذي أُتشرف بأني أحد أبناءها، والمؤسسة صاحبة الفضل في كل ما حققته مجال النشر، أو حقوق الملكية، فكل ما انجزته طوال السنوات الخمس والعشرين التي قضيتها في صناعة النشر كان تحت مظلة دار الشروق، لخدمة مؤلفيها وإصدارتها وحقوقها".

ولفت إلى أهمية معرض الشارقة الدولي للكتاب والذي يحظى بمكانة وأهمية دولية كبيرة، واستطاعت إدارة المعرض أن تحافظ على تلك المكانة على مدار أكثر من أربعة عشر عامًا، وتحت إدارة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، إذ يحرص على زيارته والمشاركة فيه ناشرون من جميع أنحاء العالم، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب".

صناعة النشر

أهمية كبرى في مجال صناعة النشر

وأشاد مدير دار الشروق بـ"مؤتمر الناشرين" والذي أصبح له أهمية كبيرة في صناعة النشر، بل ويكتسب المزيد من الأهمية عامًا بعد عام، ذلك لما يقدمه للمشاركين فيه، خصوصا من ناحية تبادل الإمكانات والخبرات في مجالات النشر المختلفة، حيث يشارك فيه عدد كبير من الناشرين والوكلاء الأدبيين، وبائعي الكتب أيضًا، وجدد بدير إعجابه بالمؤتمر مؤكدا أن كل نسخة منه تشهد نجاحًا مع كل دورة من دوراته المتعاقبة نظرًا لمواكبته المواضيع التي تتطلبها صناعة النشر ووفقًا للتطورات التكنولوجية الحديثة.

الذكاء الاصطناعي

وأردف: "فالمؤتمر يقام على مدار ثلاثة أيام، وكل يوم يتضمن برنامجًا حافلاً من ورش العمل واللقاءات المختلفة بين الناشرين، والموائد المستديرة والندوات والمحاور الفكرية، والتي تتعلق جميعها بإشكاليات وقضايا صناعة النشر، لاسيما فيما يتعلق بالوسائط التكنولوجيا الحديثة ومنها الكتاب الصوتي والذكاء الاصطناعي".

وتابع: "أنه بالإضافة إلى اختيار الموضوعات التي تهم صناعة النشر، يتم أيضًا اختيار المتحدثين بعناية شديدة، وأن الاختيار يتم بناءً على من يملكون الخبرات العلمية والعملية في مجال صناعة النشر، وذوي الخبرة، والذين يحرصون على مشاركة خبراتهم ونجاحاتهم حتى تكون مشاركتهم فعالة".

دعم شركات الترجمة

وأوضح مدير دار الشروق أن المؤتمر لا يقتصر فقط على اللقاءات والموائد المستديرة وطرح أحدث التقنيات الخاصة بصناعة النشر، بل أيضًا يتضمن عقد لقاءات مسبقة الحجز مع الناشرين والوكلاء الأدبيين لتبادل حقوق الترجمة او البيع أو الشراء، وقد يسفر عن تلك الاجتماعات على عقد شركات سواء المتعلقة ببيع أو بشراء الحقوق أو بالترجمة، فضلا عن منحة الترجمة التي تدعمها هيئة الشارقة للكتاب والتي تعتبر أحد الميزات القيمة التي يسعى الجنيع للحصول عليها، وذلك تقليلا للمخاطر الاقتصادية وتشجيعا لحركة الترجمة من وإلى اللغة العربية"

وتأتي جائزة "جائزة الشارقة لحقوق النشر" لتكريم الشخصيات المتميزة في صناعة النشر وتأكيداً على أهمية الأعمال الأدبية وضمان حقوق أصحابها، في مجال شراء وبيع حقوق النشر والترجمة، وتعزز الشركات الدولية في قطاع النشر، حيث تكرم الجائزة فائزين اثنين ضمن مسارين، الأول للعاملين في صناعة النشر من خبراء بيع وشراء حقوق الترجمة، والثاني للمهنيين المستقلين أو العاملين مع الوكالات الدولية المتخصصة بالحقوق الأدبية.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ14 من "مؤتمر الناشرين"، انطلق الأحد، الموافق 3 نوفمبر الجاري، في "مركز إكسبو الشارقة"، بمشاركة 1065 ناشراً وخبيراً في صناعة النشر العالمية ونخبة من الوكلاء الأدبيين وقادة فكر من 108 دول، إلى جانب 74 متحدثاً دولياً، لتبادل الخبرات والأفكار حول ديناميكيات قطاع النشر وسبل تعزيز التعاون والشراكات وعقد الصفقات بين المشاركين.