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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

هندسة حلوان تعلن عن مسابقة "Robo Soccer"

صورة توضيحية
صورة توضيحية
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أعلنت كلية الهندسة بحلوان عن تنظيم مسابقة Robosoccer، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان.

تتضمن المسابقة مباراة بين روبوتين في ملعب كرة، حيث يتنافسان على تسجيل الأهداف، يتأهل للمرحلة التالية الروبوت الذي ينجح في تسجيل أكبر عدد من الأهداف، تتكون المباراة من شوطين، مدة كل شوط ثلاث دقائق، يمكن للمتسابقين الاطلاع على المواصفات الفنية المطلوبة للروبوت من خلال دليل القواعد (Rule Book) المقدم لهم.

كما تضمنت المشاركة في المسابقة محاضرات تعريفية مع مدربين محترفين في البرمجة والتصميم الميكانيكي وتصميم الروبوت، ويتم المنافسة مع فرق من الجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية، وسيتم تكريم جميع المتسابقين.

للتسجيل عبر الرابط: https://forms.gle/bfytRswxezJ6e3J36

تأتي المسابقة تحت إشراف الدكتور محمد عبدالله بهلول وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد علي ماهر منسق الأنشطة الطلابية، وتنظيم إدارة رعاية الشباب بالكلية برئاسة الأستاذ ياسر الجبالي مدير رعاية الشباب.

كلية الهندسة مسابقة Robosoccer جامعة حلوان