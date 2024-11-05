بالصور.. رئيس حي الزهور يتابع إصلاح كسر ماسورة مياه في بورسعيد

تعرضت منطقة عمر بن عبد العزيز نطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، لكسر في ماسورة مياه شرب، مما أدى إلى غرق الشارع بالمياه.

رئيس حي الزهور يتابع إصلاح كسر ماسورة مياه في بورسعيد

ورد بلاغ إلى الأجهزة التنفيذية بديوان عام حي الزهور ببورسعيد بوجود كسر في ماسورة مياه أمام سوق عمر بن عبد العزيز المميز وخلف المعهد الأزهري، فوجه اللواء أيمن صبحي، رئيس حي الزهور بمتابعة البلاغ والتنسيق مع هيئة قناة السويس - قسم الأشغال - للقيام بغلق المحبس، لإصلاح كسر الماسورة.

وأصدر توجيهاته بالدفع بسيارة كسح المياه والتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لفتح "البيارات" وسحب المياه الناتجة عن الكسر.

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