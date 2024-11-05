ads
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس معتدل وأمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 25 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يشهد طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

كما يشهد اليوم الثلاثاء، أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وشبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. 

 درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمي والصغرى 14 درجة، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 17 درجة.

اليوم حالة الطقس الارصاد