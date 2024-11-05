أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 5 نوفمبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر وبدون مصنعية خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4331 جنيها للشراء، 4354 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3970 جنيها للشراء، 3991 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3790 جنيهات للشراء، 3810 جنيهات للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3249 جنيها للشراء، 3266 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2527 جنيها للشراء، 2540 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 30320 جنيها للشراء، 30480 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة : 134723 جنيها للشراء، 135434 جنيها للبيع.