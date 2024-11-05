سقطت عليه عارضة مرمى كرة القدم.. تفاصيل وفاة طفل داخل مركز شباب بالغربية

نعت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، الطفل محمود البرى ابن قرية سجين بمركز قطور، والذى وافته المنية إثر سقوط عارضة مرمى كرة القدم عليه داخل مركز شباب القرية، وتوجهت المديرية بخالص العزاء لأسرة الفقيد.

وكشفت المديرية فى بيان رسمى لها تفاصيل الواقعة، مؤكدةً أنه فى الساعة التاسعة ونصف صباح يوم الإثنين قام مجموعة من الصبية بالدخول إلى ملعب مركز الشباب بالقرية عن طريق الأسوار وقاموا بالتعلق بالمرمى أكثر من مرة ومحاولة إسقاطه رغم تثبيته، وبعد تكرار ذلك سقطت عارضة المرمى على الفقيد وأدى إلى وفاته على الفور.

وأضاف البيان، أنه تم إخطار الشرطة والنيابة العامة، وانتقل يسرى الديب وكيل الوزارة إلى موقع الحادث، وقام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق فى الحادث وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبعد تحقيق مطول من النيابة ومعاينة المكان قامت النيابة بإخلاء سبيل مسئولى مركز الشباب بعد التأكد من تحريات المباحث ومعاينة الموقع ومشاهدة الكاميرات، وتبين أن سبب سقوط المرمى هو محاولة الصبية تحريك المرمى أكثر من مرة مما أدى إلى خلعه من مكانه وسقوطه.

