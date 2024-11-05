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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات الأمريكية 2024.. الاستخبارات الأمريكية تصدر تحذيرات مكثفة من التدخل في مسيرة الاقتراع

هاريس - ترامب
هاريس - ترامب
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بأن الاستخبارات الأمريكية أصدرت تحذيرات مكثفة حول احتمالية التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. 

وتهدف هذه التحذيرات إلى زيادة الوعي وتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية سير العملية الانتخابية من أي محاولات للتأثير على نتائج الاقتراع.

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