الانتخابات الأمريكية 2024.. قبل ساعات قليلة من انطلاق الاقتراع.. مستجدات اللحظات الأخيرة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 06:50 ص

قال مهران عيسى، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في ولاية فلوريدا، إن الهدوء يسود أهم شوارع بالم بيتش، وتعد المدينة لها خصوصية حيث أنها مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وتستعد لاستقباله في ساعة متأخرة من هذا اليوم، حيث من المقرر أن يبيت ليلته هنا بعد أن ينهي جولته الانتخابية الدعائية في الولايات المتأرجحة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه من المقرر أن يقيم ترامب حفل عشاء لكبار مساعديه ومستشاريه في حملته الانتخابية الليلة استعدادا لكي يدلي بصوته صباح الغد في ذات المدينة في أحد مراكز الاقتراع، وذلك بشكل مباشر رغم أن هنالك تصريحات سابقة أشارت إلى أنه سيصوت مبكرا للتشجيع على ذلك، لكن هذا الأمر تغير، وعلى ما يبدو أنه سيصوت غدا في أحد مراكز الاقتراع غدا بشكل مباشر.

وأشار إلى أن معظم وسائل الإعلام ستتركز أعينها على هذه المدينة لكي تنتظر أولى تصريحات ترامب فيما يتعلق بالنتائج الأولية، علما بأن ولاية فلوريدا ذات طابع جمهوري، حيث فازوا فيها في الانتخابات السابقة، لكن لا يألون جهدا في الساعات الأخيرة لكي يفوزوا بهذه الولاية.