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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فصائل عراقية: هاجمنا بالطائرات المسيرة أهدافا حيوية في ميناء حيفا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت الفصائل العراقية، اليوم الثلاثاء، إنها هاجمت أهدافًا حيوية في ميناء حيفا بالأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر. حسبما أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي بيان لها قالت الفصائل العراقية: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت عناصرنا اليوم الثلاثاء، هدفًا حيويًا في ميناء حيفا، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وفي بيان آخر أعلنت الفصائل العراقية، أن قواتها هاجمت هدفًا حيويًا في حيفا للمرة الثانية، بواسطة الطيران المسيّر، وأكدت الفصائل استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وتعلن الفصائل العراقية بين الحين والآخر ضرب العديد من الأهداف الإسرائيلية الحيوية على امتداد رقعة واسعة من الجولان وحيفا شمالًا إلى إيلات جنوبًا.

الفصائل العراقية ميناء حيفا