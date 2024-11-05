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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تعلن إحباط عمل إرهابي ضد محطة طاقة

محطة للطاقة في ولاية
محطة للطاقة في ولاية تينيسي
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال رجل كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد محطة للطاقة في ولاية تينيسي.

وأعلنت وزارة العدل في بيان لها، يوم الاثنين، عن اعتقال المدعو سكايلر فيليبي البالغ 24 عاما من العمر، بتهمة "محاولة استخدام أسلحة دمار شامل" لتدمير موقع للبنية التحتية.

وكان المتهم يخطط لاستهداف محطة الطاقة في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي بطائرة مسيرة حاملة للمتفجرات.

وتمكن عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي من القبض على الرجل قبل إطلاقه لطائرته المسيرة.

وحسب وزارة العدل، فإن فيليبي كان يتحدث أيضا عن إمكانية استهداف مواقع أخرى للبنية التحتية، وعن استعداده لاستخدام العبوات الناسفة لإحداث دمار واسع النطاق.

الولايات المتحدة إحباط عمل إرهابي محطة طاقة