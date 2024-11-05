الانتخابات الأمريكية 2024.. العرب والمسلمون مستقطبون في الساعات الأخيرة من سباق البيت الأبيض

الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 05:25 ص

قال ياسر نورالدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في ولاية مشيجيان، إنه يتواجد ديترويت، التي تعد مدينة كبيرة تعج بالناخبين من أصول عربية وأفريقية كبيرة، حيث أن العرب والمسلمون مستقطبون بشكل كبير في الساعات الأخيرة من السباق الانتخابي، ومنذ عام 1992 وحتى اليوم كل الأصوات ذهب للجهة الديمقراطية عدا عام 2016، والتي جعل هذه الولاية أن تكون متأرجحة من ولايات الجدار الأزرق، مع ويسكانسن وبنسلفانيا.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه في عام 2016 ذهب أصوات أقل من 11 ألف صوتا إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، وهذا ما غير كثيرا من أهواء العرب والمسلمين والأمريكيين من أصول مسلمة في هذه الولاية الكبيرة، والتي تحتوي على أكثر من 10 ملايين نسمة.

وأشار إلى أن الاستقطاب على أشده في ولاية ميشيجان حتى في الساعات الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية غدا، والمرشح لنائب الرئيس الأمريكي للحزب الجمهوري جي دي فانس كان موجودا وتحدث مع الناخبين، وقال إنها الفرصة الأخيرة لكي يكونوا، فيما يسمونه، بالرخاء الأمريكي، وعليهم التصويت للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.