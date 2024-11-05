ads
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات الأمريكية 2024.. العرب والمسلمون مستقطبون في الساعات الأخيرة من سباق البيت الأبيض

الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال ياسر نورالدين، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في ولاية مشيجيان، إنه يتواجد ديترويت، التي تعد مدينة كبيرة تعج بالناخبين من أصول عربية وأفريقية كبيرة، حيث أن العرب والمسلمون مستقطبون بشكل كبير في الساعات الأخيرة من السباق الانتخابي، ومنذ عام 1992 وحتى اليوم كل الأصوات ذهب للجهة الديمقراطية عدا عام 2016، والتي جعل هذه الولاية أن تكون متأرجحة من ولايات الجدار الأزرق، مع ويسكانسن وبنسلفانيا.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه في عام 2016 ذهب أصوات أقل من 11 ألف صوتا إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، وهذا ما غير كثيرا من أهواء العرب والمسلمين والأمريكيين من أصول مسلمة في هذه الولاية الكبيرة، والتي تحتوي على أكثر من 10 ملايين نسمة.

وأشار إلى أن الاستقطاب على أشده في ولاية ميشيجان حتى في الساعات الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية غدا، والمرشح لنائب الرئيس الأمريكي للحزب الجمهوري جي دي فانس كان موجودا وتحدث مع الناخبين، وقال إنها الفرصة الأخيرة لكي يكونوا، فيما يسمونه، بالرخاء الأمريكي، وعليهم التصويت للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

الانتخابات الأمريكية 2024 العرب والمسلمون الساعات الأخيرة سباق البيت الأبيض ترامب هاريس