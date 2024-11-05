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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات الأمريكية 2024.. وكالة الأمن السيبراني: الانتخابات الحالية شهدت أكبر نسبة من المعلومات المضللة

رئيسة وكالة الأمن
رئيسة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية جين إيسترلي
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قالت رئيسة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في الولايات المتحدة، جين إيسترلي، أمس الاثنين إن دورة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2024 شهدت "كمية غير مسبوقة من المعلومات المضللة"، بما في ذلك "الأكاذيب التي تم ترويجها وتضخيمها بقوة من قبل خصومنا الأجانب على نطاق أكبر من أي وقت مضى".

وأوضحت جين إيسترلي، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن "هناك سيل من المعلومات المضللة تعرض لها الشعب الأمريكي، ولا يزال يتعرض لها"، مضيفة خلال فترة التصويت المبكر.

وتابعت: كانت هناك أيضًا حوادث صغيرة النطاق، مثل تدمير صناديق الاقتراع والهجمات الإلكترونية منخفضة المستوى، ولكن لا شيء لديه القدرة على التأثير ماديًا على نتيجة الانتخابات الرئاسية".

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