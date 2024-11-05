الانتخابات الأمريكية 2024.. اللحظات الأخيرة قبل انطلاق السباق في بنسلفانيا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 04:28 ص

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في ولاية بنسلفانيا، إن المرشح الجمهوري دونالد ترامب اتخذ مسار في هذه الولاية، وآخر اتخذته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، فترامب بعدما وضع قدمه في بنسلفانيا، بدأ بتجمع انتخابي في مدينة ريدينج، والتي تعتبر من المدن الريفية وشبه المضمونة له، حيث يمتلك شعبية كبيرة فيها مثلها مثل المدن الريفية والمناطق النائية في الولاية، ومن المتوقع بشكل كبير أن تمنح هذه المناطق أصواتها لترامب.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن ترامب عقد أيضا تجمعا انتخابيا في مدينة بيتسبرج، وهو أمر جدير بالاهتمام في مسيرة ترامب، نظرا للانقسام في هذه المدينة، وتعد ثاني أكبر تجمع حضري بعد فيلادلفيا، ومثل هذه التجمعات الحضرية تمنح ولائها وأصواتها للديمقراطيين تاريخيا، لكن ترامب يراهن على ضواحي بيتسبرج.

ولفت أن مسار هاريس أكثر زخما ومحطات أكثر فيه، فبدأت من سكرانتون ثم تحركت إلى آلان تاون، وهي الآن في طريقها إلى ريدينج أيضا، وهي تحاول وضع قدم سبق في المناطق النائية والريفية، لكنها قد لا تكون محاولة ناجحة كثيرا، لأنها مناطق شبه محسومة لترامب، ثم تتحرك هاريس إلى بيتسبرج وفي نهاية الليلة ستكون كلمتها الأخيرة في فيلادلفيا.