الانتخابات الأمريكية 2024.. ترامب يهاجم بايدن: أسوأ من دخل «البيت الأبيض»

الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 04:16 ص

قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، إن "جو بايدن أسوأ من دخل البيت الأبيض، وكامالا هاريس أسوأ نائبة".

وأشار ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، إلى أن «الديمقراطيون اتبعوا السياسات الشيوعية والماركسية».

وأضاف نه سوف ينشر السلام في كل العالم، واعدا بالقضاء على التضخم فى الولايات المتحدة».

ووفق استطلاعات الرأي، وفى آخر اقتراعين رئاسيين، صوت حوالى 80% من هؤلاء الإنجيليين البيض لمصلحة ترامب، وهو ما دفع المرشح الجمهوري للرهان بشكل واضح على تلك الكتلة التصويتية في انتخابات 2024.

وخلال حملته الانتخابية، حرص ترامب على عقد مؤتمر انتخابي مع عدد من رجال الدين بولاية نورث كارولينا، وتحدث حينها عن محاولة اغتياله، مشيرًا إلى أن "إيمانه اكتسب معانى جديدة" بعد تلك الحادثة. وتابع: "اعتقد أن الرب أنقذني من أجل غاية معينة".