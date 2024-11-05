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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمين العام يعرب عن قلق بالغ إزاء التقارير بإرسال قوات من كوريا الشمالية إلى روسيا

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بإرسال قوات من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية – المعروفة أيضا باسم كوريا الشمالية – إلى الاتحاد الروسي، بما في ذلك نشرها المحتمل في منطقة الصراع.

وقال الأمين العام في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك إن هذا من شأنه أن يمثل تصعيدا خطيرا للغاية للحرب في أوكرانيا. وشدد على ضرورة بذل كل جهد ممكن لتجنب أي تدويل لهذا الصراع.

وأكد الأمين العام دعمه لجميع الجهود الهادفة نحو تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في أوكرانيا، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة.

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