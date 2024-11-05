الانتخابات الأمريكية 2024.. بنسلفانيا: سنستغرق بعض الوقت لفرز جميع الأصوات المؤهلة بالولاية

أكد وزير خارجية ولاية بنسلفانيا الأمريكية، آل شميدت، الاثنين أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يتم فرز جميع الأصوات المؤهلة في الولاية التي تمثل ساحة معركة رئيسية في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.

وقال شميدت، في تصريحات أوردتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الإثنين، إن وزارة الخارجية في الولاية "لم تحصل على الإطلاق على نتائج رسمية نهائية للانتخابات بغض النظر عن موعد ظهور التوقعات الأخرى".

وأوضح المسؤول في الولاية "تمت بالفعل إعادة ما يقرب من 2 مليون بطاقة اقتراع عبر البريد الإلكتروني"، محذرًا من أنه، على عكس العديد من الولايات الأخرى، لا يمكن لمقاطعات بنسلفانيا البدء في فتح بطاقات الاقتراع عبر البريد حتى الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي في يوم الانتخابات.

ولفتت "سي إن إن" إلى أن عملية فرز بطاقات الاقتراع عبر البريد في ولاية بنسلفانيا تُعد إحدى الأسباب التي جعلت شميدت يقول إنه لا يستطيع التنبؤ بنسبة الأصوات المؤهلة التي سيتم احتسابها في يوم الانتخابات وحذر من أن الأمر قد يستغرق عدة أيام لمعرفة النتائج الرسمية.