الانتخابات الأمريكية 2024.. ترامب: التصويت لـ«هاريس» يعني كارثة تحل على الولايات المتحدة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 03:37 ص

قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، إن «التصويت لهاريس يعني كارثة تحل على الولايات المتحدة، نحن على بعد خطوة واحدة من تحقيق النصر، سوف ننقذ هذا البلد ونهزم نظام الديمقراطيين الفاسد، وهاريس وبايدن مجرد واجهة للأغنياء والأشرار».

وأشار خلال كلمة له في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا،: إلي أن «الديمقراطيون يواصلون استباحة الحدود الجنوبية للبلاد من خلال حفنة من الأشرار، وكامالا أسوأ نائبة رئيس في التاريخ.. وبايدن أسوأ من دخل البيت الأبيض».

واختتم: «الفوز في بنسلفانيا يعني الفوز في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، والديمقراطيين اتبعوا السياسات الشيوعية والمركسية».

ووفق استطلاعات الرأي، وفى آخر اقتراعين رئاسيين، صوت حوالى 80% من هؤلاء الإنجيليين البيض لمصلحة ترامب، وهو ما دفع المرشح الجمهوري للرهان بشكل واضح على تلك الكتلة التصويتية في انتخابات 2024.

وخلال حملته الانتخابية، حرص ترامب على عقد مؤتمر انتخابي مع عدد من رجال الدين بولاية نورث كارولينا، وتحدث حينها عن محاولة اغتياله، مشيرًا إلى أن "إيمانه اكتسب معانى جديدة" بعد تلك الحادثة. وتابع: "اعتقد أن الرب أنقذني من أجل غاية معينة".