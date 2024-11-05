فلسطين.. 29 شهيدًا في قصف إسرائيلي على منازل وخيام نازحين في غزة

استشهد 29 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الثلاثاء، جراء غارات جوية لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منازل وخيام تأوي نازحين في عدة مناطق بقطاع غزة، بما في ذلك بيت لاهيا ودير البلح والزوايدة وخان يونس. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

في شمال القطاع، أسفر قصف عنيف في بيت لاهيا عن استشهاد 20 شخصًا كانوا متواجدين في منزل يُستخدم كمأوى للنازحين.

كما أدى قصف استهدف خيمة نازحين في دير البلح وسط القطاع إلى استشهاد اثنين وإصابة آخرين، بينهم أطفال.

وفي منطقة الزوايدة، استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون نتيجة قصف خيمة نازحين، بينما شهدت منطقة معن شرق خان يونس استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، إثر استهداف خيمة تأوي نازحين.

وفي تطورات أخرى، أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال منزلًا في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، كما شهد محيط مستوصف شهداء الزيتون في حي الزيتون قصفًا مدفعيًا مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 43،374 شهيدًا، بينهم العديد من الأطفال والنساء، وبلغ عدد الجرحى 102،261 مصابًا.