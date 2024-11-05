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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابات الأمريكية 2024.. مكتب التحقيقات الفيدرالي: أنشأنا مركزًا لمراقبة التهديدات المتعلقة بالانتخابات

مكتب التحقيقات الفيدرالي
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي
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أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) أنه أنشأ مركزًا لمتابعة الانتخابات في واشنطن العاصمة، من أجل مراقبة التهديدات المتعلقة بالانتخابات والاستجابة السريعة لها.

وأوضح المكتب، في بيان، حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الاثنين، أن هذه الخطوة تمت بالتنسيق مع الشركاء على مستوى الولاية والمحليين والفيدراليين، مشيرًا إلى أن المكتب يعمل به 80 شخصًا في كل نوبة عمل عبر 12 وكالة، وسيعمل على مدار الساعة يوميًا هذا الأسبوع حتى ظهور نتائج الانتخابات.

ومن جانبه، أوضح نائب مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية بمكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس بارناكل، حسب "سي إن إن"، أن المكتب لا يتطلع إلى الحد من حرية التعبير أو مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا: "ومع ذلك، عندما تشكل المعلومات تهديدًا، وتصل إلى حد انتهاك القوانين الفيدرالية، فإننا نتطلع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وقال بارناكل إن هناك زيادة طفيفة في التهديدات المبلغ عنها للمركز مقارنة بالانتخابات الماضية.

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