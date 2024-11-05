قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة جنوب طوباس

الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 03:18 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مخيم الفارعة جنوب طوباس. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بالعديد من الدوريات العسكرية برفقة جرافة مجنزرة (D9)، بعد خروجها من حاجز الحمرا العسكري.

وتمركزت آليات الاحتلال على الشارع الرئيس المؤدي إلى المخيم من الجهة الجنوبية لأكثر من ساعة قبل اقتحامه، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة، فيما ألحقت الجرافة أضرارًا في الشارع الرئيس.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة طمون جنوب شرق طوباس، منذ ساعات منتصف الليلة، حيث تم اقتحام البلدة بعدة دوريات عسكرية برفقة جرافة، بعد خروجها من حاجز بوابة عاطوف شرق البلدة، فيما انتشر القناصة والمشاة في عدة مناطق منها، بالإضافة إلى مداهمة أحد المنازل.