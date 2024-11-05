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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها فوق البحر الأحمر بسبب جسم مضيء

الخطوط الجوية الفرنسية
الخطوط الجوية الفرنسية
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علقت شركة الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها فوق البحر الأحمر حتى إشعار آخر بعد أن رصد الطيارون جسما مضيء في السماء فوق السودان، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن بيان للشركة.

وجاء في البيان: "تؤكد الخطوط الجوية الفرنسية أنه كإجراء احترازي قررت تعليق رحلاتها فوق منطقة البحر الأحمر حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان: "يأتي هذا القرار في أعقاب رؤية طاقم الرحلة جسما مضيء على ارتفاع عال في منطقة السودان".

وأشارت الوكالة إلى أن الحادثة وقعت مساء الأحد.

وأكدت الخطوط الجوية الفرنسية أنه تم تغيير مسار بعض الرحلات، وعادت عدد من الطائرات للهبوط في مطارات الإقلاع.

وبسبب القيود، زادت أوقات الرحلات في أربع وجهات: نيروبي وأنتاناناريفو وموريشيوس وريونيون.

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