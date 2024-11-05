محافظ بورسعيد يتابع جهود سحب مياه الأمطار من الشوارع.. صور

تابع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء المحافظة.
كما تابع تمركز سيارات ومعدات الجهات المعنية ببعض المناطق، بعدما شهدت المحافظة خلال الساعات الماضية أمطارًا غزيرة، رافقة خلالها اللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد، واللواء أيمن جمال مساعد المحافظ، واللواء محمود الجبالي مدير الشبكة الوطنية، والأستاذة سمر موافي رئيس حي الشرق، والمهندسة عزيزة طايع مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم سحب مياه الأمطار بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، مع مرور سيارة الرصد الميداني لمركز الطوارئ لمتابعة أعمال رفع تراكمات المياه بعدد من المناطق.
وشدد محافظ بورسعيد على استمرار استعداد جميع الأجهزة المعنية من الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتواجد الأطقم الفنية لمواجهة أي طارئ.