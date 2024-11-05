الانتخابات الأمريكية 2024.. تخوف بين المواطنين في ولاية ويسكونسن من استقطاب حملتي ترامب وهاريس للناخبين

الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 01:43 ص

قال ممدوح أبو الغنم مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في ويسكونسن، إن مدينة مالكوم أكبر مدينة في الولاية يسودها الهدوء، فلا اقتراع أو تسجيل للناخبين اليوم، إذ أنّ القانون يسمح لكل ناخب تنطبق عليه شروط الانتخاب أن يسجل أولا قبل الانتخاب.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامية جيهان منصور، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "يوم غد، تسمح قوانين الولاية بالتسجيل والاقتراع في الآن ذاته، وهناك توقعات كبيرة بأن يشهد الثلاثاء ازدحام كبير على مراكز الاقتراع، وهناك تخوف بين المواطنين في ولاية ويسكونسن من استقطاب حملتي ترامب وهاريس للناخبين".

وواصل، أنّ نحو حوالي مليوني شخص سيتوجهون اليوم الثلاثاء في السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي إلى صناديق الاقتراع، لافتًا، إلى أنّه في هذه الولاية هناك حاجز بسيط جدًا لم يتجاوزه ترامب وهاريس، لافتًا، إلى أنّ هذا الحاجز سيحدد من سيفوز في هذه الولاية، ومن ثم، فإن الذين لم يحسموا أمرهم بعد هم من سيحددون رئيس الولايات المتحدة.