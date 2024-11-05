إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل بوابات دهشور باتجاه الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل بوابات دهشور باتجاه الفيوم، وإصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابه العامه مباشره التحقيق للوقوف.