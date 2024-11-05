الانتخابات الأمريكية 2024.. اليوم.. يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع

الثلاثاء 05/نوفمبر/2024 - 01:11 ص

يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الثلاثاء، الخامس من نوفمبر، لاختيار رئيسهم المقبل.

يتم إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية في بعض الأحيان في غضون ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، لكن المنافسة المتقاربة هذا العام قد تعني انتظارا أطول.

في بعض السباقات الرئاسية، يتم الإعلان عن الفائز في وقت متأخر من ليلة الانتخابات، أو في وقت مبكر من صباح اليوم التالي.

هذه المرة، قد يعني السباق المحتدم في العديد من الولايات أن وسائل الإعلام تنتظر فترة أطول قبل الإعلان عن الفائز.

وكانت الديموقراطية كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالية، والجمهوري دونالد ترامب، الرئيس السابق، يتنافسان منذ أسابيع.

والانتصارات بفارق ضئيل يمكن أن تعني أيضا إعادة فرز الأصوات.

في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة الرئيسية، على سبيل المثال، ستكون هناك حاجة إلى إعادة فرز الأصوات على مستوى الولاية إذا كان هناك فارق نصف نقطة مئوية بين الأصوات التي تم الإدلاء بها للفائز والخاسر. وفي عام 2020، كان الهامش يزيد قليلا عن 1.1 نقطة مئوية.

التحديات القانونية ممكنة أيضا. تم بالفعل رفع أكثر من 100 دعوى قضائية قبل الانتخابات، بما في ذلك الطعون في أهلية الناخبين وإدارة قوائم الناخبين، من قبل الجمهوريين.

وتشمل السيناريوهات الأخرى التي قد تسبب تأخيرا أي اضطراب متعلق بالانتخابات، خاصة في مواقع الاقتراع.

من ناحية أخرى، تم تسريع عملية فرز الأصوات في بعض المناطق، بما في ذلك ولاية ميشيغان الحاسمة، وسيتم الإدلاء بعدد أقل بكثير من الأصوات عبر البريد مقارنة بالانتخابات الأخيرة، التي كانت خلال جائحة كوفيد.

جرت انتخابات 2020 يوم الثلاثاء 3 نوفمبر. إلا أن شبكات التلفزيون الأمريكية لم تعلن فوز جو بايدن إلا في وقت متأخر من صباح السبت 7 نوفمبر، بعد أن أصبحت النتيجة في ولاية بنسلفانيا أكثر وضوحا.

وفي الانتخابات السابقة الأخرى، كان انتظار الناخبين أقصر بكثير.

في عام 2016، عندما فاز ترامب بالرئاسة، أُعلن فوزه قبل وقت قصير من الساعة 03:00 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في اليوم التالي للانتخابات.

وفي عام 2012، عندما حصل باراك أوباما على فترة ولاية ثانية، كان من المتوقع فوزه قبل منتصف ليل يوم الاقتراع نفسه.

ومع ذلك، كانت انتخابات عام 2000 بين جورج دبليو بوش وآل غور استثناء ملحوظا.

تم إجراء التصويت في 7 نوفمبر، لكن الحملتين دخلتا في منافسة شرسة بسبب المنافسة الشديدة في فلوريدا ولم يتم تحديد السباق حتى 12 ديسمبر. وصوتت المحكمة العليا الأمريكية لصالح إنهاء عملية إعادة فرز الأصوات في الولاية، الأمر الذي أبقى بوش في منصبه باعتباره الفائز ومنحه البيت الأبيض.