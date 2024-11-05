اليوم.. "صناعة النواب" تناقش تعنت موظفو فرع هيئة التنمية الصناعية بالمنيا في إنهاء إجراءات التراخيص

تناقش لجنة الشئون الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعا لها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن تعامل موظفو فرع هيئة التنمية الصناعية بمحافظة المنيا بعدم الشفافية والتعنت في إنهاء إجراءات التراخيص.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي شهد إشادات واسعة بين عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الهيئات البرلمانية خلال جلسة اليوم الاثنين.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.